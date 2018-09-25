Могерини: участники сделки по атому подтвердили, что Иран полностью выполняет ее условия

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Участники ядерной сделки с Ираном считают, что Тегеран полностью выполняет ее условия и готовы продолжать сотрудничество с ним в экономической и научно-технической сферах. Об этом заявила в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини после встречи с представителями стран (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция), участвующих в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

Могерини зачитала совместное заявление государств. Как в нем отмечается, "участники [СВПД] признали, что Иран продолжает в полной мере выполнять свои обязательства, касающиеся ядерной сферы", что подтверждается докладами МАГАТЭ. "Пятерка" также подчеркнула необходимость того, чтобы Иран "продолжал это делать".

Как отмечается в документе, участники СВПД "продолжат оказывать поддержку в модернизации исследовательского реактора в Араке", "перестройке объекта в Фордо в центр ядерных технологий и физических исследований", а также в "проектах в сфере применения мирного атома". Кроме того, участники СВДП "подчеркнули свой настрой защищать свободу своих экономических структур" в том, что касается "ведения законного бизнеса с Ираном".

Кроме того, участники иранской ядерной сделки намерены создать специальный механизм для расчетов с Тегераном в условиях восстановления санкций США.

"Мы подчеркнули важность создания специального механизма для расчетов с Ираном", - сказала Могерини.

Она пояснила, что на уровне стран Евросоюза решение о создании такого механизма уже принято с тем, чтобы к его работе затем могли присоединиться и остальные государства.

Глава европейской дипломатии указала, что "пятерка" высказалась за поддержание экономических связей с Ираном для сохранения сделки. "Мы подтвердили, что снятие санкций является важной частью сделки, - отметила она. - Мы считаем необходимым защищать иностранные компании, ведущие бизнес с Ираном. Мы считаем необходимым продолжать экспорт нефти и газа из Ирана".

В заявлении государств также отмечается, что участники СВДП "подчеркнули свой настрой защищать свободу своих экономических структур" в том, что касается "ведения законного бизнеса с Ираном". В документе также уточняется, что "участники подтвердили поддержку проектам в сфере применения мирного атома".

В понедельник в Нью-Йорке состоялась вторая министерская встреча по Ирану после выхода из сделки США (первая прошла в июне). В отличие от предыдущего раунда переговоров, на этот раз к прессе после их завершения вместе с Могерини, председательствовавшей на заседании, вышел глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф. Он также зачитал итоговое заявление встречи, но на персидском языке. Отвечать на вопросы журналистов Могерини и Зариф отказались.