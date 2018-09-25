МИД КНР надеется, что Британия не будет вмешиваться в споры по Южно-Китайскому морю

ПЕКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Китайские власти надеются, что Великобритания обеспечит стабильность развития двусторонних отношений с Китаем путем поддержания нейтралитета и невмешательства в территориальные споры Пекина по Южно-Китайскому морю. Об этом сообщил во вторник МИД КНР.

"Мы надеемся, что британская сторона на деле будет следовать своим заявлениям, воплотив их в жизнь, и не станет занимать чью-либо сторону в спорах по Южно-Китайскому морю, - цитирует официальный министерский сайт слова главы китайского ведомства Ван И, произнесенные ходе встречи с министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом в Нью-Йорке. - Тем самым будет проявлено уважение к суверенитету и территориальной целостности КНР <...> Подобное невмешательство позволит укрепить взаимное доверие двух стран, обеспечит гармоничное и стабильное развитие китайско-британских отношений".

По словам министра, в условиях усиливающейся нестабильности на международной арене Пекин и Лондон должны стремиться к совместному преодолению всевозможных возрастающих рисков.

В свою очередь Хант отметил, что Великобритания заинтересована в развитии стратегических контактов с Китаем, в активизации взаимодействия по всем направлениям и совместных усилиях, направленных на поддержание существующего миропорядка.

Китай ведет с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией, Филиппинами территориальные споры из-за Парасельских островов (Сиша), архипелагов Спратли (Наньша) и Хуанъянь (риф Скарборо). С конца 2013 года Пекин проводит там масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий. США и Япония обвиняют КНР в формировании участков суши, которые могут быть использованы в военных целях, в том числе превращены в морские базы и военные аэродромы.

В свою очередь МИД КНР настаивает на том, что именно Соединенные Штаты, как и некоторые другие страны, несут ответственность за дестабилизацию ситуации в Южно-Китайском море.