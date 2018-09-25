ВВС США выдали Boeing контракт на поставку вертолетов для охраны шахт с ядерными ракетами

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) США выдали корпорации Boeing контракт на сумму $2,38 млрд на поставку новых вертолетов для охраны пусковых шахт с ядерными ракетами на территории страны. Они должны заменить устаревшие UH-1N Huey, сообщается на сайте ВВС США.

"Новые вертолеты станут важным инструментом для охраны и защиты арсенала межконтинентальных баллистических ракет страны", - говорится в заявлении. В общей сложности ВВС планирует закупить 84 вертолета MH-139, которые представляют собой модифицированную для военных нужд версию гражданского вертолета AW139.

"За счет жесткой конкуренции [между производителями] расходы на этот заказ упали, и нам удалось сэкономить $1,7 млрд", - отметила министр ВВС США Хезер Уилсон. Изначально сумма заказа оценивалась в $4,1 млрд.