Минкоммерции КНР: Китай и РФ способны совместно преодолеть последствия санкций США

"Китай и Россия создали превосходные рамки для успешного партнерства друг с другом по всем направлениям, в том числе при помощи многочисленных важных механизмов сотрудничества", - сказал он на пресс-конференции. По его словам положительные эффекты такого взаимодействия очевидны. "Экономики двух стран выгодно взаимно дополняют друг друга, стороны осуществляют взаимодействие на основе взаимного доверия <...> В связи с этим мы путем обоюдных усилий, под руководством лидеров России и Китая, способны преодолеть возникшие трудности и всевозможные вмешательства [Соединенных Штатов во внутренние дела двух стран]", - отметил Фу Цзыин.

По словам замминистра, Москве и Пекину удалось достигнуть важного взаимопонимания по поводу того, как будет протекать развитие двух государств в будущем. Он подчеркнул, что такая сплоченность выгодна населению КНР и РФ, а также выразил уверенность в дальнейшем укреплении взаимных контактов с Россией.

В понедельник вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая в Соединенные Штаты товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Как пообещали в Белом доме, с 1 января 2019 года ставка обложения вырастет до 25%. Президент США Дональд Трамп также выразил намерение приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и, если Пекин осмелится предпринять ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам на $267 млрд.

Ранее глава Белого дома неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР, которую он 15 июня обвинил в хищении американской интеллектуальной собственности и технологий, упрекнув в "несправедливой торговой практике". Это и стало предлогом к обложению пошлинами в размере 25% китайских товаров на сумму $50 млрд. Повышенные тарифы начали действовать в два этапа (по $34 и $16 млрд), вступив в силу 6 июля и 23 августа соответственно.