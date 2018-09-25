Мадуро заявил о необходимости международного расследования покушения на него

ТАСС, 25 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что ООН следует создать международную комиссию по расследованию неудачного покушения на него, которое состоялось в начале августа. Соответствующее заявление он сделал в понедельник на встрече с рядом министров своего правительства.

"Я бы хотел назначить международную комиссию для независимого расследования [покушения]. Я желаю, чтобы оно было максимально прозрачным <...> Мы просим создать независимую комиссию на международном уровне, поэтому я собираюсь обратиться к органам ООН с просьбой оказать содействие, чтобы найти истину и обрести справедливость", - заявил глава Венесуэлы, чьи слова приводит агентство EFE.

Мадуро также обвинил правительство Чили в участии в покушении. "Есть такие правительства, как чилийское, которые запятнаны, хорошо запятнаны в этой операции [в покушении]. Все больше и больше элементов, дезертиров правого чилийского правительства [президента] Себастьяна Пиньеры, вовлечены и запятнаны в этой операции", - добавил глава Венесуэлы.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в ходе пресс-конференции в Каракасе заявил, что посольства Колумбии, Чили и Мексики "должны дать пояснения по поводу возможного оказания помощи террористам, устроившим неудавшееся покушение 4 августа 2018 года".

По словам министра, дипломатические представительства обязаны назвать своих сотрудников, которые якобы должны были помочь одному из участников покушения по кличке Морфей бежать из страны. Венесуэльские силовики поймали Морфея (настоящее имя - Хенриберт Эммануэль Ривас) 22 сентября.

Внешнеполитические ведомства Колумбии, Мексики и Чили отвергли все обвинения Венесуэлы.

Покушение на Мадуро

Попытка убить главу государства с использованием беспилотников с грузом взрывчатки была совершена в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Президент и члены высшего руководства Венесуэлы остались невредимы.

Вскоре после этого Мадуро обвинил в случившемся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. МИД этой страны назвал обвинения абсурдными.

Число причастных к неудавшемуся покушению, по данным прокуратуры Венесуэлы, составляет уже несколько десятков человек. В их числе оказался депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) от оппозиции Хуан Рекесенс, ему были предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений. Еще один подозреваемый парламентарий, Хулио Борхес, находится за рубежом.