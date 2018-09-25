На учениях спецслужбы семи стран СНГ пресекли работу террористической сети

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 25 сентября. /ТАСС/. Спецслужбы семи стран СНГ провели учения по пресечению деятельности спящих ячеек террористических организаций. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-бюро Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ.

"В ходе первого этапа учения компетентными органами отработана 41 вводная, предусматривающая вариативность согласованных действий оперативных подразделений. Решены учебные задачи по выявлению и пресечению деятельности законспирированной террористической сети, состоящей из 26 человек, действующей на территории Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, установлены IP-адреса членов условных спящих ячеек, осуществлено их задержание, произведено документирование и изъятие орудий преступления", - сообщили в АТЦ.

Первый этап учений прошел 4-6 сентября на территории семи стран. По легенде учений, эмиссары международных террористических организаций (МТО) связываются через мессенджеры с членами спящих ячеек на территории стран СНГ, ожидающими команды на активные действия, и одновременно для подготовки терактов направляют в Киргизию группы боевиков. Для их вооружения члены МТО переправляют из Афганистана в Таджикистан крупную партию оружия и боеприпасов, чтобы доставить их через территории Узбекистана и Казахстана в Киргизию.

В ходе учений спецслужбы Киргизии зафиксировали факты общения террористов и устанавливают, что контакты осуществляются с IP-адресов на территории Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. ГКНБ Киргизии задержан условный эмиссар МТО и условные боевики-террористы, установлены члены законспирированных террористических групп. Спецслужбы Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана предотвратили попытки передачи оружия через территории данных стран. Кроме того, при содействии финансовой разведки стран СНГ выявлены лица, финансировавшие данную "террористическую сеть".