Администрация Токио будет субсидировать из своего бюджета продажи электромобилей

ТОКИО, 25 сентября. /ТАСС/. Администрация Токио приняла решение субсидировать из своего бюджета продажи электромобилей на территории самой густонаселенной в стране префектуры. Решившим купить такую машину будут выплачиваться по 200 тыс. иен (около $1,8 тыс.), сообщило во вторник информационное агентство Kyodo.

Выплаты, по его данным, будут получать как частные лица, так и компании. Эта мера вступит в силу с 2019 финансового года, начинающегося в будущем апреле.

Субсидии от администрации Токио будут прибавляться к дотациям от правительства Японии в размере до 400 тыс. иен (более $3,5 тыс.), которые также выделяются при покупке каждого электромобиля. Такими мерами власти страны пытаются стимулировать распространение экологически чистых машин, занимающих пока крайне незначительное место в национальном автопарке.

В частности, в Токио на электромобили всех типов приходится лишь около 2% используемых в городе машин. Губернатор Токио Юрико Коикэ в минувшем мае заявила на экологическом форуме, что долю электромобилей в токийском автопарке планируется довести до 50% к 2030 году.