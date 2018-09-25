Китай призвал Запад не вмешиваться в дела Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 сентября. /ТАСС/. Китай призывает страны Запада уважать решение о запрете сепаратистской партии в Гонконге, прекратить вмешиваться во внутренние дела страны и поддерживать силы, продвигающие идеи независимости Гонконга под предлогом обеспечения свободы слова. С соответствующим предостережением во вторник выступил Комиссариат МИД КНР в этом специальном административном районе (САР).

"Мы призываем заинтересованные представительства иностранных государств в Гонконге уважать суверенитет и территориальную целостность Китая, международные законы и правомерный запрет правительством САР сепаратистской группы "за независимость Гонконга", - говорится в заявлении.

В Комиссариате МИД назвали объявленную накануне вне закона Националистическую партию нелегальным объединением, чья деятельность "нарушает конституцию Китая, законы Гонконга, серьезно подрывает суверенитет, безопасность и территориальную целостность страны".

"Мы призываем соответствующие институты прекратить вмешиваться во внутренние дела Гонконга и Китая под предлогом свободы выражения мнений, воздерживаться от того, чтобы направлять ложные сигналы силам, выступающим за независимость Гонконга", - подчеркивается в заявлении.

В понедельник местные власти объявили вне закона новую Националистическую партию, которая взялась открыто продвигать сепаратистские идеи. Это первый случай, когда администрация САР запретила политическую организацию в Гонконге, мотивировав соответствующее решение "интересами национальной безопасности".

Между тем свою озабоченность данным шагом высказало Генконсульство США в Гонконге, а также представители Великобритании и ЕС, которые сочли, что это противоречит принципам обеспечения свободы слова и организаций в бывшем британском анклаве, который наделен высокой степенью автономии по формуле "одна страна - две системы".