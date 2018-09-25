Опрос: почти 87% южнокорейцев приветствуют возможный визит Ким Чен Ына в Сеул

СЕУЛ, 25 сентября. /ТАСС/. Большинство южнокорейцев положительно расценивают возможность визита в страну лидера КНДР Ким Чен Ына. Такие данные социологического опроса представил во вторник телеканал KBS .

Результаты Пхеньянского межкорейского саммита 83% респондентов оценили положительно, а еще 87% приветствовали возможный ответный визит в Сеул лидера КНДР. Против высказались лишь 10%.

Около 55% респондентов считают, что благодаря саммиту появилась реальная возможность достижения безъядерного статуса Корейского полуострова. Не считают так 39% опрошенных.

Деятельность президента Республики Корея Мун Чжэ Ина положительно оценили 72% респондентов, а отрицательно - 25%. В числе его наибольших успехов на посту главы государства граждане выделили развитие межкорейских отношений и внешнюю политику, а к провалам отнесли экономические и социальные проблемы.

Как ранее сообщил лидер Южной Кореи, он ожидает, что Ким Чен Ын посетит Сеул до конца текущего года. Эта поездка, по его мнению, положительно повлияет на развитие двусторонних отношений.

Опрос проводился 22-24 сентября телеканалом KBS среди более тысячи совершеннолетних граждан Республики Корея. Статистическая погрешность составляет 3,4% при уровне достоверности 95%.

Межкорейский саммит

С 18 по 20 сентября прошел пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного лидера КНДР Ким Чен Ира.