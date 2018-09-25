Экс-президент Армении Кочарян подал в суд на премьера Пашиняна за клевету

ЕРЕВАН, 25 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Армении Роберт Кочарян, который обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году, подал судебный иск в отношении премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в публичной клевете. Об этом во вторник сообщил корреспонденту ТАСС адвокат экс-главы республики Арам Орбелян.

"Премьер-министр Никол Пашинян в своих публичных выступлениях делал заявления по поводу событий 1 марта 2008 года, заявления, оскорбительные для чести и достоинства Роберта Кочаряна. Последний подал иск в суд с требованием защитить его честь и достоинство от публично произнесенной клеветы", - отметил Орбелян.

Ранее Пашинян обвинил Кочаряна "в организации убийств 10 человек" в ходе подавления протестных акций оппозиции 1 марта 2008 года.

26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила Кочаряну обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году и обратилась в суд для выбора в качестве меры пресечения ареста. В тот же день Кочарян был допрошен следователями в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. 27 июля бывший президент по решению суда был заключен под стражу. 13 августа Апелляционный суд Еревана принял решение освободить Кочаряна в связи с тем, что он, согласно конституции, пользуется неприкосновенностью.