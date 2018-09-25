FT: кабмин Великобритании одобрил компромиссный план по миграции

ТАСС, 25 сентября. Правительство Великобритании одобрило компромиссный план по миграции, направленный на привлечение в Соединенное Королевство высококвалифицированных специалистов. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times.

Кабинет министров, по ее данным, взял за основу предложения, представленные главой МВД Саджидом Джавидом, который полагает, что привлечение высококвалифицированных работников принесет наибольшую пользу экономике королевства. В то же время программа не исключает привлечения малоквалифицированной рабочей силы в некоторые отрасли, в частности в строительный сектор.

Данный план подвергся критике, в частности со стороны министра финансов Филипа Хаммонда и главы министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка. Как отмечалось на заседании, "определенные сферы британской экономики столкнулись бы с серьезной нехваткой рабочей силы, если бы Лондон не обеспечил приток низкоквалифицированных работников", сообщил изданию на условиях конфиденциальности участник дискуссий.

В соответствии с условиями плана, одобренного кабинетом, специалисты из стран ЕС лишаются преференций для приезда в Великобританию после выхода страны из сообщества в марте 2019 года. Однако правительство не исключает изменения положений документа в случае подписания Лондоном всеобъемлющего торгового соглашения с Брюсселем.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.