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Brexit

FT: кабмин Великобритании одобрил компромиссный план по миграции

Речь идет как о привлечении в королевство высококвалифицированных кадров, так и малоквалифицированной рабочей силы в некоторые отрасли

ТАСС, 25 сентября. Правительство Великобритании одобрило компромиссный план по миграции, направленный на привлечение в Соединенное Королевство высококвалифицированных специалистов. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times.

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Кабинет министров, по ее данным, взял за основу предложения, представленные главой МВД Саджидом Джавидом, который полагает, что привлечение высококвалифицированных работников принесет наибольшую пользу экономике королевства. В то же время программа не исключает привлечения малоквалифицированной рабочей силы в некоторые отрасли, в частности в строительный сектор.

Данный план подвергся критике, в частности со стороны министра финансов Филипа Хаммонда и главы министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка. Как отмечалось на заседании, "определенные сферы британской экономики столкнулись бы с серьезной нехваткой рабочей силы, если бы Лондон не обеспечил приток низкоквалифицированных работников", сообщил изданию на условиях конфиденциальности участник дискуссий.

В соответствии с условиями плана, одобренного кабинетом, специалисты из стран ЕС лишаются преференций для приезда в Великобританию после выхода страны из сообщества в марте 2019 года. Однако правительство не исключает изменения положений документа в случае подписания Лондоном всеобъемлющего торгового соглашения с Брюсселем.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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