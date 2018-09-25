Канада депортировала лишь 400 нелегалов из 34 тысяч, прибывших из США

ОТТАВА, 25 сентября. /Корр.ТАСС Даниил Студнев/. Канадские власти отправили обратно в США порядка 400 нелегальных беженцев, которые пересекли канадско-американскую границу с начала 2017 года. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV со ссылкой на данные, полученные в Миграционной службе страны.

Отмечается, что с начала 2017 года в Канаду из Соединенных Штатов нелегально проникли свыше 34 тыс. человек, которые надеются получить в стране статус беженца, но лишь 398 из них были отправлены назад. В настоящее время вопрос о выдворении рассматривается в отношении около 900 нелегалов. По состоянию на конец июня, из этого числа лишь шесть человек уже были депортированы из Канады.

Ранее в ходе заседания канадского парламента министр безопасности границ Уильям Блэр был вынужден принести извинения за сделанное им ранее заявление о том, что "подавляющее большинство" людей, нелегально прибывших в Канаду из США, были высланы из страны назад. Он сообщил, что "явно оговорился", и что на самом деле большинство нелегалов находятся в Канаде и ожидают возможного решения о получении статуса беженца. Конкретных цифр он не привел.

По словам самих переселенцев, в Канаду они бегут, так как опасаются депортации из США по причине жесткой иммиграционной политики президента Дональда Трампа. Большинство из них - это выходцы из Гаити, Нигерии, Турции, Сирии, Эритреи, Йемена, Судана, Джибути и Пакистана.

Согласно договору между США и Канадой от 2004 года, лица, ищущие защиты, могут подать соответствующий запрос властям одной из этих североамериканских стран, исходя из того, куда они прибыли первоначально. Если таковые, попав сначала в США, затем через сухопутную границу прибывают в Канаду, то, согласно договору, должны быть депортированы назад, так как США являются безопасной страной, где они могут подать заявление о предоставлении убежища. Но после указов Трампа, ужесточивших миграционную политику Соединенных Штатов, как пояснили правозащитники, США больше не являются безопасной страной для беженцев, поэтому нелегалы теперь не могут быть депортированы из Канады без веских на то оснований.