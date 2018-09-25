Главы МВД стран ЕС работают над выработкой решения по судну Aquarius

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Министры внутренних дел стран ЕС работают над коллективным решением по судну Aquarius, занимающемуся спасением нелегальных мигрантов в Средиземном море. Об этом во вторник сообщила министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, выступая в эфире радиостанции Sud Radio .

"Министры внутренних дел ЕС беспрестанно работают над этим, и я надеюсь, что ответ появится в течение дня", - сказала она. По ее словам, "европейское решение должно быть скоординированным и коллективным". "Как мы уже говорили, мы ищем европейское решение этой ситуации в соответствии с морским правом, которое при данных обстоятельствах предусматривает швартовку корабля в ближайшем порту", - подчеркнула министр.

При этом Луазо отметила, что "Франция сожалеет, что некоторые страны оказались за пределами европейской солидарности". "Закрытие итальянских портов - бесчеловечный поступок", - заявила она.

В понедельник руководство франко-германской неправительственной организации SOS Mediterranee, которой принадлежит судно, заявило, что их организация запросила у французских властей разрешение на вход спасательного корабля в порт Марселя. Как сообщил директор SOS Mediterranee по оперативной работе Фредерик Пенар, судно за месяц совершило два выхода, в ходе которых было спасено 58 человек. Среди них - выходцы из Алжира, Кот-д'Ивуара, Ливии, Пакистана, Сирии, Судана. Все они сейчас на борту судна, которое находится в международных водах недалеко от берегов Ливии, по оценке SOS Mediterranee, путь до Марселя займет несколько дней.

Aquarius регулярно оказывается в затруднительном положении из-за отказа властей ряда средиземноморских государств дать ему разрешение на заход в их порты. В августе принять у себя корабль поочередно отказывались Италия, Испания и Мальта, но в итоге последняя согласилась пустить судно в свой порт.