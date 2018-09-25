Франция не разрешает швартовку Aquarius в порту Марселя

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Франция не разрешает швартовку судна Aquarius, занимающемуся спасением нелегальных мигрантов в Средиземном море, в порту Марселя, и настаивает на европейском решении. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала BFM министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"В настоящий момент Франция говорит "нет", - сказал Ле Мэр. В понедельник руководство франко-германской неправительственной организации SOS Mediterranee, которой принадлежит Aquarius, заявило, что их организация запросила у французских властей разрешение на вход спасательного корабля в порт Марселя.

Ле Мэр напомнил, что "существуют европейские правила, согласно которым, корабль с мигрантами должен швартоваться в ближайшем порту, а порт Марселя не является самым близким для этого судна". "Если мы хотим иметь согласованную миграционную политику, то должны соблюдать европейские правила", - заявил французским министр.

При этом Ле Мэр подчеркнул, что "Франция выполняет значительные обязательства по размещению мигрантов". "В прошлом году мы приняли почти 100 тыс. человек", - напомнил он. "Я считаю, что в вопросах миграции необходимо быть твердыми и ясными. Это серьезная проблема, которая коснется нас в ближайшие 25 лет, и если мы не будем придерживаться общих правил, то не сможем справиться с миграционным кризисом", - предупредил министр.

Как ранее сообщил директор SOS Mediterranee по оперативной работе Фредерик Пенар, судно Aquarius за месяц совершило два выхода, в ходе которых было спасено 58 человек. Среди них - выходцы из Алжира, Кот-д'Ивуара, Ливии, Пакистана, Сирии, Судана. Все они сейчас - на борту судна, которое находится в международных водах недалеко от берегов Ливии, по оценке SOS Mediterranee, путь до Марселя займет несколько дней.

Aquarius регулярно оказывается в затруднительном положении из-за отказа властей ряда средиземноморских государств дать ему разрешение на заход в их порты. В августе принять у себя корабль поочередно отказывались Италия, Испания и Мальта, но в итоге последняя согласилась пустить судно в свой порт.