МИД Франции: ЕС хочет партнерства с Лондоном после Brexit без ущерба для своих компаний

ПАРИЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) рассчитывает на тесное партнерство с Великобританией после Brexit, но без ущерба для предприятий сообщества. Об этом заявила во вторник министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, выступая в эфире радиостанции Sud Radio .

"Мы хотим хорошего соглашения с Великобританией, разумного партнерства. Но мы не хотим, чтобы это было сделано в ущерб нашим гражданам и нашим предприятиям", - заявила она.

По словам министра, "Европа в настоящий момент работает над тем, чтобы выход Великобритании из ЕС состоялся при хороших условиях, чтобы затем это привело к близким отношениям Великобритании и ЕС, насколько это возможно". При этом Луазо напомнила, что Соединенное Королевство должно понимать, что после Brexit оно не может претендовать на все те преимущества, которые были у него в составе Евросоюза. "Это не мы приняли решение исключить Великобританию из сообщества, - отметила министр. - Этот выбор сделала Великобритания, и она должна понимать, что она не может покинуть союз и после этого иметь все преимущества, не соблюдая при этом европейские правила и обязательства, которые были у нее в ЕС".

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, то затем ее должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

На минувшей неделе в австрийском Зальцбурге состоялся неформальный саммит ЕС, одной из главных тем которого стали переговоры по Brexit. Вернувшись в Великобританию после завершения этой встречи, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с заявлением, в котором констатировала, что переговоры между Лондоном и Брюсселем находятся в тупике. При этом она предупредила, что пересмотра итогов референдума 2016 года не будет.