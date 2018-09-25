Вещание Общественной телерадиокомпании Украины прекращено за долги

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) Украины отключил от вещания за долги Национальную общественную телерадиокомпанию (НОТУ). Об этом во вторник сообщил глава НОТУ Зураб Аласания в Facebook.

"Сегодня утром государственный концерн РРТ отключил от вещания UA: Перший [НОТУ]", - написал он, добавив, что это произошло "за долги государства перед государством".

Решение о создании ПАО "Национальное общественное телевидение Украины" Верховная рада приняла в марте 2015 года, в апреле того же года законопроект подписал президент Петр Порошенко. В соответствии с законом "Об общественном телевидении и радиовещании на Украине", бюджет НОТУ должен составлять 0,2% от государственного бюджета.

На 2017 год государство выделило национальному вещателю около 970 млн гривен (примерно $34,5 млн), которых было достаточно только для покрытия текущих расходов. Еще 300 млн гривен ($10,6 млн) НОТУ не получила. В начале декабря 2017 Аласания сообщил, что из госбюджета на 2018 год на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины выделили только половину необходимых средств.

В апреле 2018 года НОТУ заявила, что из-за нехватки средств сокращает число сотрудников с 7 тыс. до 3 тыс. Накануне телерадиокомпания выступила с заявлением, в котором сообщила, что дефицит критически необходимых ей средств до конца 2018 года составляет 220 млн гривен ($7,8 млн). Как ранее заявлял Аласания, государство никак не вмешивается в ситуацию, несмотря на то, что премьер-министр страны Владимир Гройсман неоднократно обещал дофинансировать НОТУ.

"Правление ОАО "НОТУ" вынуждено констатировать нежелание власти профинансировать общественное вещание, что может рассматриваться как способ финансового давления на независимые СМИ", - сказано в обнародованном в понедельник заявлении телерадиокомпании.