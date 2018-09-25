{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Торговая война

Темер уверен, что торговая война США не отразится на отношениях Китая с Бразилией

По словам президента, Китай является вторым после США партнером Бразилии по объемам товарооборота

ТАСС, 25 сентября. Торговая война между США и Китаем не скажется на его политических и экономических отношениях с Бразилией. Уверенность в этом президент Бразилии Мишел Темер выразил в интервью телеканалу Bloomberg, вышедшем в эфир во вторник.

На эту тему
Трамп на тропе торговой войны

Президент считает, что торговое противостояние между США и Китаем "не отразится на состоянии политических, экономических и торговых отношений [Бразилии с КНР]". "Наши отношения останутся неизменными", - выразил уверенность Темер, напомнив, что "Китай является вторым по объему [товарооборота] торговым партнером Бразилии после США".

15 июня президент США Дональд Трамп объявил, что в связи с "кражей" Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также "несправедливой торговой практикой" китайской стороны США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары стоимостью $50 млрд. Подобные планы были реализованы в два этапа (6 июля и 23 августа), на каждом из которых повышенные таможенные ставки начали действовать в отношении широкого перечня торговой номенклатуры из КНР на сумму $34 и $16 млрд соответственно.

Теги
БразилияСШАКитайТрамп, ДональдТемер, МишелТорговая война
Выход США из ядерной сделки с Ираном
МИД ФРГ: соглашение с Ираном способствует безопасности, в том числе в Европе
Глава германского дипведомства Хайко Маас высказался за сохранение успеха, ставшего следствием многолетней и напряженной дипломатической работы
Читать полностью