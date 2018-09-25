Темер уверен, что торговая война США не отразится на отношениях Китая с Бразилией

ТАСС, 25 сентября. Торговая война между США и Китаем не скажется на его политических и экономических отношениях с Бразилией. Уверенность в этом президент Бразилии Мишел Темер выразил в интервью телеканалу Bloomberg, вышедшем в эфир во вторник.

Президент считает, что торговое противостояние между США и Китаем "не отразится на состоянии политических, экономических и торговых отношений [Бразилии с КНР]". "Наши отношения останутся неизменными", - выразил уверенность Темер, напомнив, что "Китай является вторым по объему [товарооборота] торговым партнером Бразилии после США".

15 июня президент США Дональд Трамп объявил, что в связи с "кражей" Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также "несправедливой торговой практикой" китайской стороны США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары стоимостью $50 млрд. Подобные планы были реализованы в два этапа (6 июля и 23 августа), на каждом из которых повышенные таможенные ставки начали действовать в отношении широкого перечня торговой номенклатуры из КНР на сумму $34 и $16 млрд соответственно.