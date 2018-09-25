Лукашенко рассчитывает на новый импульс в отношениях Москвы и Минска с новым послом РФ

МИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что новый посол России в республике Михаил Бабич сделает все возможное, чтобы придать новый импульс белорусско-российскому взаимодействию во всех сферах. Об этом Лукашенко заявил во вторник на церемонии вручения послом копии верительных грамот президенту, передает корреспондент ТАСС.

"Рассчитываю, что новый российский посол сделает все от него зависящее, чтобы приумножить уже достигнутое, придать новый импульс взаимодействию во всех сферах, - заявил Лукашенко. - Убежден, что у вас, Михаил Викторович, имеются для этого необходимые возможности и, как мне президент [РФ] сказал, широчайшие полномочия". "Пожалуй, излишне говорить о том, какое значение для Беларуси имеет Россия, это стратегический союзник", - добавил Лукашенко.

Президент отметил, что, основываясь на исторической общности, РФ и Белоруссия совместно созидают достойное будущее для братских народов, развивают интеграционные процессы в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза и иных объединений. "У нас немало очевидных достижений и в сфере равенства граждан, и экономической интеграции, и в продвижении общих интересов на международной арене", - сказал Лукашенко.

Президент России Владимир Путин 24 августа назначил Бабича послом РФ в Белоруссии, а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Бабич сменил Александра Сурикова, который возглавлял дипломатическую миссию в Минске на протяжении 12 лет.