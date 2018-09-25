Премьер Швеции попытается сформировать правительство даже после вотума недоверия

СТОКГОЛЬМ, 25 сентября. /ТАСС/. Уходящий премьер-министр Стефан Лёвен продолжит попытки сформировать правительство даже после того, как шведский парламент не поддержал во вторник его кандидатуру на новый срок. Об этом он заявил на пресс-конференции после голосования.

"Я буду продолжать возглавлять временное правительство [до формирования нового]. Мое желание заключается в том, чтобы продолжать служить нашей стране в качестве премьер-министра. Я хочу возглавлять правительство, у которого будет широкая парламентская поддержка, - отметил он. - Я продолжу попытки сформировать правительство".

Лёвен также добавил, что не исключает возможности остаться премьером в правительстве с надблоковым сотрудничеством. "Я вижу хорошие предпосылки для того, чтобы остаться премьер-министром", - подчеркнул он.

Голосование по вотуму доверия действующему премьер-министру Стефану Лёвену в парламенте нового созыва Швеции состоялось во вторник. Большинство депутатов - 204 из 349 человек - выступили против его кандидатуры на новый срок, и 142 народных избранника проголосовали "за". Вопрос о вотуме доверия главе кабинета, избранного на предыдущий мандатный период, встал на повестке дня законодательного собрания нового созыва, так как Лёвен не стал сразу после выборов добровольно уходить со своего поста.

Теперь избранному в понедельник спикеру парламента Андреасу Норлену предстоит выдвинуть нового претендента на пост премьера. Он проведет переговоры с лидерами партий и выберет политика, которого поддержит большинство. Всего Норлен может предложить четыре кандидатуры, а в случае неудачи в стране будут объявлены новые выборы - через три месяца после последнего голосования.

Конституция Швеции не требует, чтобы за кандидата в премьер-министры голосовали большинство членов парламента. Достаточно, чтобы они не были против.

Согласно результатам прошедших 9 сентября выборов, партии красно-зеленого блока выиграли с незначительным преимуществом у оппозиционного правоцентристского альянса с результатом 40,7 % против 40,2 %. Но два блока разделяет лишь один мандат - 144 против 143. 62 места достались партии "Шведские демократы", которая уже поддержала кандидата на пост спикера парламента представителя правых.