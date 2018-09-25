ГПУ приостановила сбор данных с телефонов журналисток Седлецкой и Бердинских

"Генеральной прокуратурой Украины остановлена процедура получения информации о геолокации мобильного телефона, принадлежащего Седлецкой Н.Ю. Кроме того, аналогичные меры приняты и в отношении получения такой информации о Бердинских К.", - написал он.

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) приостановила процесс получения информации с мобильных телефонов главного редактора программы "Схемы" Натальи Седлецкой и корреспондента издания "Новое время" Кристины Бердинских во исполнение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

Лысенко пояснил, что такое решение прокуратуры связано с тем, что ЕСПЧ сообщил ГПУ "о применении по делу "Седлецкая против Украины" временной меры в интересах сторон и для осуществления надлежащего производства по делу". "С 18 сентября 2018 года органы государственной власти Украины обязаны воздержаться от доступа к любым сведениям, указанным в решении Печерского районного суда Киева от 27 августа 2018 года относительно Седлецкой Н.Ю.", - сообщил Лысенко. Спикер ведомства также уточнил, что "это мероприятие применено Европейским судом по правам человека на период с 18 сентября по 18 октября 2018 года".

В ГПУ добавили, что решение ЕСПЧ "не является окончательным по делу "Седлецкая против Украины" и вынесено в порядке Правила 39 Регламента Суда". В ведомстве также заверили, что будут предоставлять "исчерпывающую информацию, необходимую суду для принятия объективного решения в указанном выше деле".

Дело "Седлецкая против Украины"

Журналисты украинской программы "Схемы" 4 сентября сообщили, что Печерский районный суд Киева предоставил Генеральной прокуратуре Украины доступ к телефону Натальи Седлецкой за 17 месяцев в рамках дела о вероятном разглашении государственной тайны и данных досудебного следствия директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником. Позже спикер ГПУ Андрей Лысенко заверил, что прослушивание разговоров Натальи Седлецкой прекратится, также не будет осуществляться вмешательство в ее профессиональную деятельность и личную жизнь.

В указанный период редакция программы "Схемы" обнародовала результаты ряда расследований в отношении высокопоставленных украинских чиновников, включая генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

5 сентября Седлецкая сообщила, что Луценко пригласил ее на личную встречу для объяснения ситуации с решением суда, на что она заявила о необходимости публичного объяснения по этому вопросу в эфире Радио "Свобода". Позже она проинформировала об отказе Луценко принять участие в прямом эфире. Тогда же стало известно, что генпрокуратура получила доступ к содержимому телефонных разговоров еще одной журналистки - корреспондента издания "Новое время" Кристины Бердинских.

18 сентября Апелляционный суд Киева ограничил генпрокуратуре Украины доступ к телефонным разговорам, переписке и местонахождению телефона журналистки Седлецкой. Так, суд частично удовлетворил жалобу Седлецкой и разрешил предоставить следователям временный доступ к информации о дате, времени и местонахождении абонентского номера за период с 19 июля 2016 года по 16 ноября 2017 года только в определенных районах покрытия сети мобильного оператора.