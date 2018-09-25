СМИ: парламент Ирака проведет голосование по избранию президента до 2 октября

ТАСС, 25 сентября. Совет представителей (парламент) Ирака четвертого созыва проведет голосование по избрание президента республики до 2 октября. Об этом сообщил во вторник телеканал Alsumaria.

По его данным, крайний срок для проведения голосования установил председатель высшего законодательного органа страны Мухаммед аль-Халбуси. Специальная сессия, на которой депутаты должны были избрать главу республики, была изначально запланирована на 25 сентября, но в понедельник вице-спикер парламента Башир Хаддад сообщил о переносе избрания президента до начала октября.

Как отмечают арабские СМИ, решение отложить голосование обусловлено противоречиями в рядах крупнейших курдских партий, традиционно выдвигающих единого кандидата на пост президента. Патриотический союз Курдистана (ПСК, штаб-квартира в Сулеймании) выдвинула Бархама Салеха, который ранее руководил региональным кабмином, а также занимал пост вице-премьера страны в 2006-2009 годах. Ему в противовес правящая в Иракском Курдистане Демократическая партия Курдистана (ДПК, штаб-квартира в Эрбиле) представила кандидатуру Фуада Хусейна, возглавлявшего с 2005 года канцелярию лидера ДПК Масуда Барзани.

Кроме того, документы для участия в выборах подали также 18 депутатов как от политических движений, так и независимые. Среди них: экс-законодатель из оппозиционной курдской партии Движение за перемены "Горан" Сарва Абдель Вахид; советник действующего президента Ирака Латиф Рашид; экс-депутаты Салим Шаушаки и Сардар Абдалла; независимый кандидат Камаль Азиз Мухаммед Кейтули; посол Ирака в Ватикане Омар аль-Барзанджи.

Парламент открыл регистрацию 18 сентября, установив ряд условий для претендентов на высший государственный пост. Кандидат должен быть гражданином Ирака из числа этнических курдов старше 40 лет, иметь законченное высшее образование, обладать солидным опытом политической работы, незапятнанной репутацией, не иметь судимости.

Согласно конституции Ирака, президента избирает парламент. Получивший две трети голосов в 329-местном Совете представителей кандидат будет назначен новым главой республики. Новоизбранный лидер выдаст мандат коалиции большинства в заксобрании на формирование правительства.