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Brexit

Меркель призвала стороны переговоров по Brexit четко сформулировать свои позиции

По словам канцлера, отсутствие четких формулировок негативно отразится на переговорах и переходном периоде

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Процесс обсуждения всех аспектов выхода Великобритании из ЕС вступает в решающую фазу, итоговое решение может быть достигнуто уже через 6-8 недель при условии, что стороны подробно сформулируют свое видение будущих отношений. Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Берлине на съезде германских промышленников.

"Мы столкнулись с вызовом, который связан с выходом Великобритании из ЕС. Осенью мы вступаем в решающую фазу. Вероятно, в ноябре будет внеочередной саммит ЕС, на котором должна быть подведена финальная черта. Вероятно, это может получиться уже и в октябре, однако нам нужно как можно более конкретно сформулировать будущие отношения с Великобританией", - сказала канцлер.

По ее словам, если формулировки "будут размытыми", то это может негативно сказаться на переговорном процессе и на последующем переходном периоде. "Нам предстоит 6-8 недель максимально напряженной работы, после которых должно быть политическое решение", - отметила канцлер.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияВеликобританияBrexit
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