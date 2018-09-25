Более 80 тыс. мигрантов и беженцев прибыли в Европу по Средиземному морю с начала года

ЖЕНЕВА, 25 сентября. /ТАСС/. Число мигрантов и беженцев, прибывших в Европу по Средиземному морю с начала 2018 года, превысило 80 тыс. человек, более 1,7 тыс. человек погибли или пропали без вести. Об этом сообщила во вторник Международная организация по миграции (МОМ).

"По состоянию на 23 сентября в Европу прибыли 80 602 мигранта и беженца", - заявил журналистам в Женеве официальный представитель организации Джоэл Миллман. "Официально задокументирована смерть 1730 человек в Средиземном море", - добавил он.

Основным направлением миграции в 2018 году является Испания, на которую приходится 44% прибывших (более 35,6 тыс.). Греция приняла с начала года около 23 тыс. мигрантов и беженцев, Италия - более 21 тыс. Приток в Италию резко сократился: в сентябре туда прибыло в шесть раз меньше мигрантов и беженцев, чем в Испанию.

Официальный представитель напомнил, что в 2017 году за аналогичный период времени в Европу по Средиземному морю прибыли более 133 тыс. мигрантов и беженцев, а в 2016 году - более 302 тыс.

Всего в мире, по данным МОМ, с начала 2018 года погибли 2735 мигрантов и беженцев. При этом средиземноморский маршрут миграции в Европу остается самым опасным.