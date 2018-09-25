Президент Молдавии проведет встречу с вице-премьером РФ Козаком

КИШИНЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон встретится с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком 26 сентября в Москве. Об этом глава республики сообщил во вторник на своей странице в Facebook после встречи с послом РФ Олегом Васнецовым.
"Обсудили детали запланированной на 26 сентября в Москве рабочей встречи президента РМ со специальным представителем президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой, вице-премьером Дмитрием Козаком", - написал Додон.
По его словам, на встрече с послом также обсуждались итоги прошедшего в Кишиневе молдавско-российского экономического форума, которому была дана "высокая оценка". "Отметили повышенное внимание к нему как внутри страны, так и за ее пределами", - уточнил президент Молдавии.