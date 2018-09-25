В Киеве заявили, что миссия ООН не войдет в Донбасс до установления мира

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Миссия ООН имеет целью поддерживать мир в регионе, поэтому она не сможет присутствовать в Донбассе до достижения там режима полного прекращения огня. Такое мнение во вторник выразил журналистам представитель Украины в подгруппе по безопасности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Евгений Марчук.

"С точки зрения предоставления Украине миротворцев, то они не могут ехать туда, где есть конфликт, если это миссия - для поддержания мира. Если там нет мира, то миротворцы такие туда не пойдут", - подчеркнул он. Марчук напомнил, что на текущий момент в Донбассе де-факто "нет всеобъемлющего прекращения огня".

В то же время он напомнил, что в мире существует другие контингенты - миссии "принуждения к миру, у которых иное оружие".

Марчук также повторил позицию Киева о резко негативном отношении к назначенным на 11 ноября в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) выборам и высказал мнение, что выборы в республиках могут состояться "не ранее, чем через три года" после установления мира в регионе.

5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение миротворцев возможно не только на линии соприкосновения. Киев же настаивает на размещении миссии ООН прежде всего на границе Украины с РФ.

20 сентября президент Украины Петр Порошенко сообщил, что во время выступления на Генеральной ассамблее ООН поднимет вопрос о развертывании в Донбассе миротворческой миссии. Он вновь заявил, что миссия должна быть на всей территории с выходом на границу c Россией, в противном случае, пообещал он, закон об особом статусе в Донбассе не заработает. Порошенко также не исключил установления мира в Донбассе силовым путем, заявив, что у Киева "должна быть подобная опция" - "любая армия должна быть готова к любым сценариям".