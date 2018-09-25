Президент Молдавии объясняет обострение отношений с парламентом избирательной кампанией

КИШИНЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон связывает конфликт вокруг назначения новых членов правительства с началом избирательной кампании (парламентские выборы состоятся в феврале 2019 года). Об этом глава республики сообщил во вторник ТАСС, комментируя планирующиеся сегодня утверждения новых министров в обход его позиции.

"Представление президенту на утверждение заведомо неподходящих кандидатов в министры - это предвыборная провокация со стороны Демпартии. Она направлена против меня и поддерживающей меня Партии социалистов Республики Молдова", - заявил президент.

По его словам, предложенные контролирующей парламент и правительство Демократической партией Молдовы (ДПМ) кандидатуры Николая Чубука на пост главы Минсельхоза и Сильвии Раду на пост главы Минздрава "никак не подходят на эти должности". "На Чубука есть открытое уголовное дело. Его подозревают в коррупции, и в правительстве об этом знают, но настаивают. Раду не отвечает даже минимальным требованиям работника сферы здравоохранения", - отметил Додон.

По его словам, Конституционный суд, разрешивший произвести перестановки в составе кабмина в обход президента, полностью себя дискредитировал, превратившись в политический инструмент. "Нынешний состав КС стал заложником собственных необдуманных решений, а также созданных им же прецедентов. Однако рано или поздно заказчикам и исполнителям придется ответить за все нарушения по всей строгости закона", - считает Додон.

Ситуация обостряется

"Нас попытались спровоцировать. Если бы мы с социалистами ответили жестко и вышли на акции протеста против решения КС, то это могло быть использовано в качестве повода для запрета участия партии в выборах. В том случае, если бы я утвердил министров, сказали бы, что президент действует в интересах демократов", - объяснил глава республики.

По его словам, косвенно с помощью конфликта демократы также "пытаются снизить эффект" от прошедшего на прошлой неделе в Кишиневе российско-молдавского экономического форума, в котором приняла участие представительная делегация российских бизнесменов. В ходе дебатов россияне подтверждали готовность к сотрудничеству, но обращали внимание на необходимость политической стабильности в стране. Кроме того, на этой неделе в Душанбе пройдет заседание Совета глав государств СНГ, в рамках которого президент Молдавии проведет переговоры с лидерами других государств. "Попытка дискредитировать президента перед этими встречами тоже имела место", - уточнил глава республики.

Он сообщил, что сегодня главной целью президента и социалистов являются парламентские выборы, на которых эта партия планирует взять власть в стране. Додон считает, что действия демократов имеют обратный эффект. "Сегодняшний опрос показал, что из всех институтов власти 51% населения по-прежнему больше всего доверяют президенту. "Тот факт, что в этом конфликте глава республики опять не поддался прессингу и шантажу со стороны правительства, безусловно, только укрепит его позиции и пропрезидентской партии перед решающими парламентскими выборами, которые состоятся через несколько месяцев", - сказал Додон.