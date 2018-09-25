Опрос: Порошенко вновь возглавил антирейтинг украинских политиков

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Антирейтинг украинских политиков вновь возглавил действующий президент страны Петр Порошенко. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные исследования социологической группы "Рейтинг".

"За Порошенко ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы половина избирателей", - отмечается в отчете. По данным "Рейтинга", лидера Радикальной партии Олега Ляшко, "Батькивщины" Юлию Тимошенко, "Народного фронта" Арсения Яценюка, "Оппозиционного блока" Юрия Бойко не поддержали бы до четверти опрошенных. За главу партии "За жизнь" Вадима Рабиновича и Олега Тягнибока, возглавляющего националистическую "Свободу", не отдаст свой голос почти каждый шестой избиратель.

В то же время лидером электоральных симпатий в президентском рейтинге остается Юлия Тимошенко, за которую готовы отдать голоса 13,2% всех опрошенных. Шоумена Владимира Зеленского поддерживают 7,8% избирателей, Петра Порошенко - 6,8%, главу "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко - 6,6%, Юрия Бойко - 5,7%, Вадима Рабиновича - 5,4%, Олега Ляшко - 5,2%, исполнителя Святослава Вакарчука - 5,0%. При этом не определился с выбором каждый 17-й украинец, не хотят участвовать в голосовании 12,6% избирателей.

Погрешность исследования составляет не более 2%.

Следующие выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.