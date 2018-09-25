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Парламент Эстонии выступил против двойного гражданства для жителей страны

Правящая партия отвергла предложенный в мае законопроект, согласно которому, граждане Эстонии по рождению, проживающие и имеющие гражданство в других странах, могли вернуть утраченное подданство

ТАЛЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Парламент Эстонии (Рийгикогу) запретил гражданам Эстонии иметь двойное гражданство стран ЕС, а также ряда других западных государств. Об этом сообщила пресс-служба Рийгикогу во вторник.

Законопроект, внесенный крупнейшей оппозиционной Партией реформ в мае, ставил целью предоставить жителям Эстонии, покинувшим ранее страну и принявшим гражданство других государств, возможность вернуть утраченное подданство и таким образом сохранить связь с исторической родиной. Предполагалось, что такая возможность появилась бы у граждан Эстонии по рождению, проживающих в странах ЕС, а также Австралии, Канаде, Новой Зеландии, США, Швейцарии и некоторых других странах.

По информации ведомства, против соответствующего законопроекта проголосовало 50 депутатов парламента, еще 35 были за, 12 не приняли участие в голосовании, четверо отсутствовали на заседании.

Правящая коалиция раскритиковала предложенную реформу как дискриминационную. "Предложение реформистов дает дополнительные права лишь гражданам по рождению и не распространяется на граждан по натурализации, - сказал лидер Социал-демократической партии Евгений Осиновский. - На мой взгляд, тенденция нашего общества делить граждан на два сорта абсолютно неприемлема. Это неправильно".

В Партии реформ с этим не согласны. "Аморально и неконституционно заставлять граждан Эстонии по рождению делать вынужденный выбор между гражданством Эстонии и Швеции, Эстонии и США, Эстонии и Австралии, Эстонии и Новой Зеландии или Швейцарии", - заявил представитель партии Ханно Певкур.

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АвстралияЭстонияШвецияКанадаСШАШвейцарияНовая Зеландия
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