СМИ: Китай отказал американскому военному кораблю в заходе в порт Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Китая не дали разрешение американскому военному кораблю зайти в порт Гонконга. Об этом сообщает во вторник South China Morning Post со ссылкой на генеральное консульство США в этом специальном административном районе.

"Правительство КНР не одобрило заявку на заход в Гонконг корабля ВМС США Wasp. Мы имеем длительную историю успешных портовых визитов в Гонконг и рассчитываем на продолжение этого", - приводит издание комментарий дипмиссии.

Между тем, по данным газеты Wall Street Journal, базирующийся в Японии универсальный десантный корабль Wasp планировал совершить заход в Гонконг в октябре.

Наблюдатели увязывают отказ Пекина со всплеском напряженности в китайско-американских отношениях, вызванным решением Белого дома развязать торговую войну против Китая и ввести санкции в отношении управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР за приобретение российской военной техники.

В порт Гонконга еще со времен войны во Вьетнаме часто заходили американские военные корабли. Их остановки мотивированы необходимостью технического обслуживания и предоставления отдыха морякам. Однако в последние годы такие визиты стали осуществляться все реже.