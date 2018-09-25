Китай отказал США в заходе американского военного корабля в Гонконг

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Китая отказали Соединенным Штатам в возможности совершить заход американского военного корабля в порт Гонконга. Об этом сообщает во вторник на своем сайте газета South China Morning Post со ссылкой на генеральное консульство США в этом специальном административном районе.
"Правительство КНР не одобрило заявку на заход в Гонконг корабля ВМС США Wasp. Мы имеем длительную историю успешных портовых визитов в Гонконг и рассчитываем на продолжение этого", - приводит издание комментарий дипмиссии.
По данным газеты The Wall Street Journal, базирующийся в Японии универсальный десантный корабль Wasp планировал совершить заход в Гонконг в октябре.
Наблюдатели увязывают отказ Пекина со всплеском напряженности в китайско-американских отношениях, вызванным решением Белого дома развязать торговую войну против Китая и ввести санкции в отношении управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР за приобретение российской военной техники.
В Гонконге, являющемся ныне специальным административным районом Китая, еще со времен войны во Вьетнаме любят "гостить" американские военные корабли. Их остановки мотивированы необходимостью технического обслуживания и предоставления отдыха морякам. Однако в последние годы такие визиты стали осуществляться все реже.
В 2016 году власти Китая отказали американскому ударному атомному авианосцу "Джон Стеннис" и кораблям сопровождения в возможности совершить заход в Гонконг на фоне попыток США усилить присутствие в Южно-Китайском море, где обострились территориальные споры. В 2007 году Пекин наложил запрет на визит сюда другого американского авианосца "Китти Хок" в знак протеста против решения Вашингтона поставить партию вооружений Тайваню.