Нетаньяху сообщил, что договорился с Путиным о встрече военных по координации по Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о скорой встрече военных двух стран для обсуждения координации по Сирии.

"Мы будем продолжать действовать, чтобы предотвратить наращивание иранских вооруженных сил в Сирии и продолжим координацию по безопасности между израильской и российской армией, - сказал премьер, чьи высказывания распространила его канцелярия. - Мы договорились с Путиным, что израильские и российские военные скоро соберутся для этой цели. Мы сделаем все необходимое для защиты безопасности Израиля".