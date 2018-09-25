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Кризис в Сирии

Нетаньяху сообщил, что договорился с Путиным о встрече военных по координации по Сирии

Премьер-министр Израиля заявил, что страна продолжит действовать, чтобы предотвратить наращивание иранских вооруженных сил в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о скорой встрече военных двух стран для обсуждения координации по Сирии.

"Мы будем продолжать действовать, чтобы предотвратить наращивание иранских вооруженных сил в Сирии и продолжим координацию по безопасности между израильской и российской армией, - сказал премьер, чьи высказывания распространила его канцелярия. - Мы договорились с Путиным, что израильские и российские военные скоро соберутся для этой цели. Мы сделаем все необходимое для защиты безопасности Израиля". 

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