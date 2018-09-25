Правительство Израиля приказало армии действовать против Ирана в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сентября. /ТАСС/. Израильский военно-политический кабинет по безопасности отдал во вторник распоряжение Армии обороны Израиля продолжать действия против военного закрепления Ирана в Сирии, не прекращая координации по Сирии с военными РФ. Об этом говорится в сообщении кабинета, распространенном израильской правительственной пресс-службой.

"Военно-политический кабинет министров поручил Армии обороны Израиля продолжать действовать против военного закрепления Ирана в Сирии, продолжая координацию по безопасности с Россией", - указывается в распространенном ведомством коммюнике. "Министры разделяют скорбь народа России в связи с гибелью экипажа российского самолета [Ил-20] в результате безответственных действий сирийской армии", - говорится также в документе.

Для того, чтобы обезопасить военные силы двух государств от случайных столкновений на сирийской территории, осенью 2015 года Израиль и РФ наладили механизм деконфликтизации, для чего при генштабе еврейского государства был создан специальный координационный центр.

Самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем, когда возвращался на авиабазу Хмеймим. В Минобороны РФ сообщили, что он был сбит ракетой сирийского зенитного ракетного комплекса С-200, когда тот вел огонь по четырем израильским истребителям F-16, которые атаковали объекты в провинции Латакия. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что вина за гибель Ил-20 в Сирии целиком лежит на ВВС Израиля и тех, кто принимал решение прикрываться российским самолетом.