"Оппозиционный блок" предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Отопительный сезон на Украине под угрозой срыва из-за недофинансирования предприятий отрасли топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом заявил во вторник лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко во время посещения предприятия "Харьковгаз".

"Мы считаем, что отопительный сезон и из-за тарифов, и из-за технических вещей, как и в прошлом году, будет очень проблематичным. Это отсутствие государственной политики по отношению к реальному сектору экономики", - приводит его слова пресс-служба партии.

Бойко выразил возмущение тем, что сотрудникам, которые занимаются обслуживанием технически опасного оборудования, платят мизерную зарплату, тогда как руководители НАК "Нафтогаз Украины" имеют миллионные доходы. "Это просто позор, это опасно для страны", - заявил он, добавив, что "с таким отношением государства к специалистам их скоро вообще не останется на Украине".

"Есть нехватка кадров, люди уезжают из страны и находят работу за рубежом. Это значит, что технологически опасная отрасль остается без профессионалов. Это очень опасно", - подчеркнул лидер партии.

Такая ситуация, считает он, может спровоцировать акции протеста по всей стране. "То, что люди не хотят и не могут уже терпеть такую ситуацию, абсолютно понятно. Конечно, сотрудники предприятия выйдут на акции протеста", - уверен Бойко.

Лидер "Оппозиционного блока" добавил, что акции уже проводили шахтеры, которым не выплачивали зарплату, а сейчас готовятся к митингам чернобыльцы, "потому что правительство не выполняет решение Конституционного суда о возобновлении им социальных выплат и даже не заложило необходимые средства в бюджет на следующий год".

"Конечно, эти люди выйдут на протесты, потому что им не на что жить. Им просто не выплачивают зарплату. Мы будем их поддерживать, потому что только такие движения замечает нынешняя власть", - подчеркнул Бойко, добавив, что руководители страны "не понимают реального сектора экономики, реальной жизни, а живут в какой-то параллельной реальности".