Глава парламента Молдавии вместо президента подписал указы о назначении министров

КИШИНЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Председатель парламента Молдавии Андриан Канду утвердил во вторник двух новых министров, подписав соответствующие документы вместо президента страны Игоря Додона.

Церемония подписания транслировалась телеканалом "Публика".

Такими полномочиями спикера наделил в понедельник Конституционный суд страны, который признал повторный отказ президента утвердить предложенных правящей Демократической партией Молдовы (ДПМ) членов кабинета "нарушением конституционных обязанностей".

Так, на пост главы министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды назначен Николай Чубук, а главой министерства здравоохранения, труда и социальной защиты стала Сильвия Раду. Оба министра принесли присягу во вторник.

Свой отказ президент объяснил несоответствием этих кандидатов необходимым требованиям. Однако премьер-министр Павел Филип не стал обсуждать другие кандидатуры, после чего группа депутатов ДПМ обратилась в суд.

Подобный прецедент уже имел место в октябре 2017 года. Тогда Додон отказался назначить предложенного кандидата на пост министра обороны. После этого в январе 2018 года ДПМ по такой же процедуре назначила еще пять министров.