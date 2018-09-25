{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Генассамблея ООН - 2018

Генсек ООН оценил ежегодный ущерб от киберпреступности в $1,5 трлн

Антониу Гутерриш также отметил, что "злоумышленные действия в киберпространстве, такие как кампании по дезинформации, поляризуют общество и уменьшают доверие между государствами"

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Ежегодный ущерб от киберпреступности по всему миру составляет $1,5 трлн. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытии общеполитических дебатов высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"По некоторым сообщениям, киберпреступления позволяют ежегодно класть $1,5 трлн в карманы киберпреступников", - сказал Гутерриш.

Он также отметил, что "злоумышленные действия в киберпространстве, такие как кампании по дезинформации, поляризуют общество и уменьшают доверие между государствами".

В этом году общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН проходят с 25 сентября по 1 октября. В них принимают участие представители 196 стран, включая 81 главу государств и 47 председателей правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление запланировано на 28 сентября.

Теги
Гутерриш, АнтониуГенассамблея ООН - 2018
СМИ: Китай приступил к полевым испытаниям прототипа квантового радара
Как отмечает газета China Daily, в перспективе подобные средства обнаружения могут применяться в системах противоракетной обороны, а также при исследовании космоса
Читать полностью