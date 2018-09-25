СМИ: Китай приступил к полевым испытаниям прототипа квантового радара

ПЕКИН, 25 сентября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Китайские разработчики вооружений приступили к полевым испытаниям прототипа квантового радара, принцип работы которого основывается на свойствах фотонов в так называемом запутанном квантовом состоянии. Как сообщила во вторник электронная версия газеты China Daily, он обладает рядом преимуществ по сравнению с предыдущим поколением радаров на электромагнитном излучении.

"Радар разработан Нанкинским исследовательским институтом электронных технологий в провинции Цзянсу и способен обнаружить и отслеживать цели на удалении более 100 км", - указывает издание. "Радар по-прежнему проходит тесты и в большей степени является демонстрационным прототипом будущих возможностей", - приводит China Daily слова главы профильной лаборатории Нанкинского института Сунь Цзюня.

По его словам, последующие версии радара будут обладать более высокими возможностями при обнаружении целей, разработанных с применением технологии радиолокационной малозаметности ("стелс"). "Среди характеристик квантового радара надежность, точность и жизнестойкость в сложной электромагнитной среде. Он также обладает высокой мобильностью, что позволит оснащать им широкий спектр носителей", - рассказал исследователь.

"Он также преодолел характерные трудности традиционных радаров при обнаружении малозаметных целей и выживании в условиях контрмер со стороны противника", - отметил Сунь Цзюнь. Как отмечает газета, принцип действия обычных радаров основан на излучении электромагнитных волн для обнаружения целей, что в свою очередь делает их уязвимыми для помех и контрмер со стороны противника. "Большинство существующих радаров не могут обнаружить самолеты-невидимки с технологией "стелс", поскольку те построены с применением поглощающих радиоизлучение материалов и спроектированы по малозаметным аэродинамическим схемам", - отмечает издание.

"В то же время квантовые радары при поиске цели излучают субатомные частицы, а не радиоволны, по этой причине применение радиопоглощающих материалов и малозаметных схем на их работе не сказывается. Кроме того, квантовые радары нельзя обмануть традиционной тактикой постановки помех", - продолжает China Daily. Как отмечают авторы статьи, в перспективе подобные средства обнаружения могут применяться в системах противоракетной обороны, а также при исследовании космоса.

Нанкинский институт входит в базирующуюся в Пекине корпорацию China Electronics Technology Group и является крупнейшим национальным разработчиком радаров. По данным издания, его разработки стоят на вооружении Народно-освободительной армии Китая, а также вооруженных сил более двух десятков стран Африки и Азии.

Принцип работы

Работа квантового радара основана на принципе квантовой запутанности, который заключается в том, что сформированные при определенных условиях две группы фотонов продолжают сохранять связь друг с другом на любом расстоянии. В направлении предполагаемой цели излучается одна группа фотонов, в то время как вторая группа частиц является контрольной. Если первый излучаемый поток фотонов сталкивается с препятствием, частицы генерируют импульсы, которые в свою очередь поглощаются контрольными фотонами, что приводит к изменению их параметров - скорости, поляризации и т.д. Соответственно, по поведению контрольной группы фотонов можно определить, испытывал ли на себе какое-либо воздействие поток излучаемых частиц.