СМИ: спецслужба Латвии предостерегла от публикации архивов КГБ

РИГА, 25 сентября. /ТАСС/. Бюро по защите сатверсме (конституции) Латвии предостерегло от публикации в интернете части документов КГБ Латвийской ССР. Об этом оно сообщило в письме, направленном в Сейм (парламент) страны.

По мнению Бюро, публикация картотеки КГБ может снизить уровень доверия общества к органам безопасности, а также задеть интересы различных лиц. "Непрофессиональное использование архивных документов коммунистических спецслужб может привести к результату, когда реальность не отображается, а создается", - цитирует письмо портал Delfi.

"Несомненно будут затронуты и другие лица, у которых одинаковые имена, отчества и фамилии", - полагает также ведомство. По его данным, есть не менее шести таких потенциальных примеров, в том числе один, когда совпадают не только имя, фамилия и отчество, но даже дата и место рождения.

Решение Сейма

На прошлой неделе Сейм Латвии утвердил во втором чтении идею публикации в интернете части документов КГБ Латвийской ССР уже до конца этого года. В парламенте отметили, что среди опубликованных в этом году документов будут телефонные книги работников КГБ, картотека учета внештатных оперативных сотрудников, статистическая и алфавитная картотеки агентуры.

Чтобы соответствующий законопроект вступил в силу, его еще в третьем чтении должен принять парламент, а после утвердить президент Латвии. В окончательном чтении его планируют рассмотреть на заседании Сейма 4 октября - всего за несколько дней до парламентских выборов в республике.

Несколько лет назад в Латвии начала работать специальная правительственная комиссия по изучению архивов КГБ Латвийской ССР, в состав которой вошли эксперты и историки. Задача комиссии - научное, в том числе историческое и юридическое, исследование архивов КГБ, а также оценка морального и материального ущерба, причиненного Латвии и ее жителям. Комиссия до 31 мая этого года исследовала архивы КГБ, после чего рекомендовала обнародовать хранящуюся там информацию.

Министерство юстиции страны со своей стороны разработало проект правил, согласно которым уже с 1 мая 2019 года с архивами КГБ сможет ознакомиться широкий круг жителей республики. Документы будут доступны в Латвийском национальном архиве, а также в интернете.