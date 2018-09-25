МИД Канады: миграционный кризис в Венесуэле должно решать все мировое сообщество

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Все мировое сообщество должно быть привлечено к решению проблемы миграционного кризиса в Венесуэле, который уже затронул ряд стран Латинской Америки. Об этом заявила глава канадского МИД Христя Фриланд в ходе политико-экономической дискуссионной сессии в Нью-Йорке с участием премьер-министра Канады Джастина Трюдо и некоторых членов его кабмина.

"Мы должны понять, что миграционный кризис в Венесуэле - это не локальная проблема, это должно стать проблемой всего [Западного] полушария и всего мира", - сказала она. Фриланд отметила, что Оттава регулярно поднимает этот вопрос на встречах Группы Лимы, а также на крупных международных форумах, таких как G7.

Глава МИД отметила важность персональных санкций, наложенных Оттавой на руководство Венесуэлы. "Канада уже ввела адресные санкции против Венесуэлы. Я думаю, что мы должны это делать, а руководство Венесуэлы должно знать, что их действия будут иметь последствия", - сказала министр.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально- экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину. Согласно последним данным ООН, из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. Власти Венесуэлы отрицают наличие гуманитарного кризиса в стране.

Группа Лимы была сформирована в августе 2017 года в столице Перу. Представители 12 стран (Чили, Аргентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай и Перу) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной в июле 2017 года по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума.