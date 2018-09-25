США просят все страны принимать меры, чтобы "изолировать режим" в Иране

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты просят международное сообщество принимать меры с целью "изолировать режим" в Иране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая во вторник на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы просим все страны изолировать режим Ирана до тех пор, пока продолжается его агрессия, и мы просим все страны поддержать иранский народ, когда они изо всех сил пытаются исправить свою религиозную и праведную судьбу", - отметил президент.

По мнению президента, Тегеран "сеет хаос, смерть и разрушения". "Мы не можем позволить режиму, который скандирует "Смерть Америке", получить средства для доставки ядерной боеголовки в любой город Земли", - сказал Трамп. По его версии, власти Ирана "не уважают своих соседей, их границы и суверенные права государств".

Трамп также утверждал, что Тегеран проводит на Ближнем Востоке политику "агрессии и экспансии" и использует ресурсы других государств для собственного обогащения. Именно поэтому, по словам президента США, многие страны Ближнего Востока поддержали решение Вашингтона выйти из сделки по иранскому атому.

США и их союзники ранее неоднократно обвиняли Иран во вмешательстве в дела других государств, финансировании и снабжении оружием террористических группировок. Вашингтон заявлял о готовности оказать на Тегеран беспрецедентное давление, в том числе ввести как можно более жесткий режим санкций, если Иран не изменит политический курс. 13 марта Трамп принял решение продлить на один год санкции против Тегерана, введенные в связи с разработкой им баллистических ракет, "поддержкой международного терроризма" и нарушениями прав человека.

Иран с 1990-х развивает собственную ракетную программу. При этом Тегеран отказывается вести переговоры об ограничении развития ракетной отрасли, мотивируя это тем, что у соперников страны в регионе баллистические ракеты приняты на вооружение.

О встрече с иранским руководством

Ранее Трамп также заявил, что не намерен встречаться с руководством Ирана до тех пор, пока оно не изменит свой политический курс.

"Я не буду встречаться с ними до тех пор, пока они не изменят свое поведение. И это произойдет, я убежден, что у них нет выбора", - сказал он. "Мы рассчитываем установить хорошие отношения с Ираном, но пока этого не произойдет", - добавил глава государства.

Выход США из СВПД

В мае Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. В начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить до нуля нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября.

При этом американские представители неоднократно заявляли, что Вашингтон готов пойти на переговоры с Тегераном с целью заключения нового соглашение. Договор, по мнению США, должен включать не только ядерное нераспространение, но и ракетную программу Ирана, а также вопросы новой системы безопасности на Ближнем Востоке. По мнению Тегерана, до возобновления СВПД разговор о новом соглашении не имеет смысла.

Ранее во вторник Али Акбар Велаяти, советник по международным вопросам руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, заявил, что высокопоставленные представители Ирана никогда не примут предложения Трампа и госсекретаря США Майкла Помпео о встрече. Велаяти подчеркнул, что это решение окончательное.