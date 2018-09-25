Трамп подтвердил подготовку к новой встрече с Ким Чен Ыном

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что подготовка к его новой встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже ведется, а на данный момент достигнут значительный прогресс в деле денуклеаризации Корейского полуострова. Соответствующее заявление он сделал перед выступлением на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы находимся в процессе подготовки встречи с [лидером] Северной Кореи. Лидер Ким Чен Ын работал с нами, мы достигли огромного прогресса [по ядерному разоружению], гораздо большего, чем понимают СМИ. У нас сложились действительно хорошие отношения", - сказал он.

"Как вы знаете, [Северная Корея] не проводила испытаний: не было ядерных тестов, не было запусков ракет. Кроме того, мы вернули заключенных и останки наших великих героев - этот процесс уже начался, будут переправлены еще больше [останков] в ближайшем будущем", - добавил президент.

В понедельник Трамп сообщил о том, что новая встреча на высшем уровне между США и КНДР состоится в не столь отдаленном будущем, но, по всей видимости, уже не в Сингапуре.

Первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. По ее итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее, намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизируются.