Трамп не ответил на вопрос о возможности отставки замглавы минюста

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос, собирается ли он увольнять первого заместителя министра юстиции и генерального прокурора Рода Розенстайна. "Я буду встречаться с Розенстайном в четверг, сегодня я буду заниматься иными вопросами", - сказал Трамп, беседуя во вторник с журналистами по прибытии в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где он выступит на сессии Генассамблеи всемирной организации. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Первым о грядущей отставке Розенстайна сообщил в понедельник американский портал Axios. Отправной точкой стала публикация в минувшую пятницу газеты The New York Times, согласно которой Розенстайн в прошлом году якобы намекал на то, что планирует тайно записывать беседы с Трампом в Белом доме, а также в конфиденциальном порядке высказывал идею отстранения главы государства от власти на основании 25-й поправки конституции США (профнепригодность).

При этом сам Розенстайн оспорил публикацию, заявив, что статья газеты является неточной и некорректной. По словам замминистра юстиции, его личный опыт общения с президентом "не дает оснований для того, чтобы применять 25-ю поправку". Как отметила газета, минюст предоставил ей заявление лица, в присутствии которого Розенстайн говорил о записывающем устройстве. Этот человек признал, что замминистра действительно упоминал об этом, однако выражался саркастически.