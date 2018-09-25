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Генассамблея ООН - 2018

СМИ: Эрдоган покинул зал Генассамблеи ООН, когда выступал Трамп

Согласно графику выступлений, президент Турции выступает следующим после Трампа

ТАСС, 25 сентября. Президент Турции Тайип Эрдоган покинул зал заседания Генассамблеи ООН, когда начал выступать президент США Дональд Трамп . Об этом во вторник сообщила газета Star.

В соответствии с графиком выступлений на сессии ГА ООН, Эрдоган должен выступать после президента США.

В этом году общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходят с 25 сентября по 1 октября. В них принимает участие руководство 196 стран, включая глав государств и председателей правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление запланировано на 28 сентября.

Теги
СШАТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, ДональдГенассамблея ООН - 2018
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