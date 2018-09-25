СМИ: Эрдоган покинул зал Генассамблеи ООН, когда выступал Трамп

ТАСС, 25 сентября. Президент Турции Тайип Эрдоган покинул зал заседания Генассамблеи ООН, когда начал выступать президент США Дональд Трамп . Об этом во вторник сообщила газета Star.

В соответствии с графиком выступлений на сессии ГА ООН, Эрдоган должен выступать после президента США.

В этом году общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходят с 25 сентября по 1 октября. В них принимает участие руководство 196 стран, включая глав государств и председателей правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление запланировано на 28 сентября.