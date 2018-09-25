Комитет ЕП согласовал отмену выделения Турции предназначенных ей €70 млн

БРЮССЕЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Комитет Европарламента (ЕП) по бюджету согласовал отмену предоставления Турции предназначенных ей €70 млн в связи с тем, что Анкара не выполнила условия по верховенству закона в стране. Об этом говорится в заявлении ЕП, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Депутаты комитета ЕП по бюджету согласовали отмену €70 млн, предназначенных для Турции в рамках средств по вступительному процессу [переговорный процесс по вступлению в ЕС], так как условия по улучшению ситуации с верховенством закона не были выполнены", - отмечается в нем.

В документе поясняется, что эти средства были предназначены для Анкары в случае, если она покажет серьезные улучшения в сфере верховенства закона, демократии, прав человека и свободы прессы. "Однако в ежегодном докладе Еврокомиссии от 17 апреля 2018 года был сделан вывод о том, что Турция значительно отошла от ЕС, в частности, в области верховенства закона и основных прав", - говорится в нем.

В середине марта 2016 года ЕС и Турция заключили соглашение для урегулирования миграционного кризиса в Европе, согласно которому все нелегальные мигранты, прибывшие в Грецию из Турции, должны быть возвращены обратно. Тогда же Брюссель обещал Анкаре €6 млрд, отмену визового режима к лету того же года и открытие новой главы в переговорах по вступлению страны в сообщество в обмен на сокращение потока беженцев в Европу.

Однако с тех пор отношения между Брюсселем и Анкарой существенно испортились. Евросоюз так и не выполнил свои обещания, включая предоставление права безвизового въезда гражданам Турции. В качестве одного из условий для визовой либерализации Евросоюз требует от Турции пересмотра действующего в этой стране жесткого антитеррористического законодательства. Республика отказывается выполнить это требование и одновременно настаивает на том, чтобы ЕС выполнил обязательство по безвизовому статусу, угрожая в противном случае расторгнуть соглашение по мигрантам.