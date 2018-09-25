Трамп заявил о нежизнеспособности социализма

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подверг критике социалистическую форму государственного устройства, заявил, что она нежизнеспособна и несет угрозу другим. С такими словами он выступил во вторник на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Все народы мира должны противостоять социализму и страданиям, которые он приносит", - считает он. Трамп в связи с этим попросил "все собравшиеся здесь страны присоединиться к призыву США восстановить демократию" в Венесуэле.
"Практически везде, где социализм или коммунизм был опробован, он приводил к коррупции, страданиям и спаду. Жажда власти социализма приводит к экспансии, вторжению и угнетению", - полагает американский лидер.
"Не так давно Венесуэла была одной из самых богатых стран на Земле. Сегодня социализм обанкротил богатую нефтяную страну и вверг ее народ в крайнюю нищету", - подчеркнул президент.
Министерство финансов США 25 сентября ввело санкции против супруги главы государства Николаса Мадуро Силии Флорес, вице-президента, министра обороны Владимира Падрино Лопеса, министра связи и информации Хорхе Родригеса, а также исполнительного вице-президента Дельси Родригес.
В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих граждан покидать родину. По данным ООН, к июню из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.