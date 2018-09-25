Мэй: для борьбы с химоружием и наказания виновных в его применении нужно делать больше

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество должно прикладывать больше усилий, чем сейчас, для предотвращения новых случаев применения химического оружия в мире, а также для привлечения к ответственности виновных в его использовании. Такое заявление сделала в преддверии своего выступления в Совете Безопасности (СБ) ООН глава правительства Великобритании Тереза Мэй, сообщила во вторник премьерская канцелярия.

"Мы тесно сотрудничали с нашими союзниками, когда дали скоординированный ответ на применение Россией химического оружия в Солсбери, и в результате 28 стран, а также НАТО присоединились к нам, выслав в общей сложности 150 сотрудников российской разведки, что стало крупнейшей высылкой в истории, - сказала Мэй. - Вместе с тем международное сообщество должно предпринимать больше совместных действий - как для предотвращения применения химического оружия в будущем и для того, чтобы гарантировать привлечение к ответственности тех, кто его использует, так и для борьбы с целым спектром угроз глобальной безопасности, в том числе распространением оружия массового поражения".

Мэй также вновь обвинила в применении химоружия как Москву, так и Дамаск, утверждая, что они размывают "красные линии, ограничивающие применение химического оружия". По словам Мэй, как инцидент в Солсбери, так и случаи применения химоружия в Восточной Гуте, в которых Запад обвиняет сирийское правительство, "создают угрозу международной системе" и разрушают договоренности о противодействии распространению и использованию оружия массового поражения.

На Даунинг-стрит, 10 информируют, что Мэй вернется к этим темам, выступая на заседании Совбеза ООН в среду, 26 сентября.

Заседания Совбеза

Пользуясь тем, что в сентябре США являются председателем в СБ ООН, Вашингтон решил созвать сразу два заседания этого органа - 26 и 27 сентября. Первое из них проведет лично Трамп. Изначально сообщалось, что оно будет посвящено Ирану и якобы нарушениям международного права с его стороны, но позднее повестка встречи расширялась, и в итоге разрослась до противодействия распространению оружия массового уничтожения.

"Очевидно, что под такой "шапкой" возможно обсуждение самого широкого круга вопросов", - отметил в интервью ТАСС в преддверии Генассамблеи постпред России при ООН Василий Небензя, не исключив, что "всплывет" и тема инцидента в Солсбери.

Инцидент в Солсбери

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, подвергся в Солсбери вместе со своей дочерью Юлией воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

5 сентября Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ.