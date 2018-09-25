Президент Эквадора призвал страны региона помочь в решении проблемы мигрантов из Венесуэлы

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Всем странам латиноамериканского региона необходимо приложить усилия в разрешении проблемы с беженцами из Венесуэлы. Такое мнение высказал президент Эквадора Ленин Морено во вторник в рамках общеполитической дискуссии высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи международной организации.

"Совсем недавно мы пригласили братские страны региона оказать практическое [содействие] венесуэльским мигрантам", - заявил Морено. Он подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы в этом направлении все ограничилось бы "только дипломатическими заявлениями". Одновременно эквадорский президент указал на необходимость того, чтобы "правительство и народ Венесуэлы разрешили свой кризис на основе национального диалога" с участием всех секторов общества.

"Мы хотим [обеспечить] континентальные действия с целью структурного разрешения проблем братского венесуэльского народа", - сказал президент Эквадора. Он выразил солидарность с мигрантами из Венесуэлы, которые прибывают на эквадорскую территорию, указав, что их число достигает 6 тыс. в день.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально- экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. По данным ООН, с 2014 года из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. Власти не признают существования в стране гуманитарного кризиса.