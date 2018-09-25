Трамп: США призывают к защите суверенитета в противовес наднациональным органам вроде МУС

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают за то, чтобы страны мира защищали свой суверенитет и независимость и тем самым боролись против различных наднациональных структур, подобных Международному уголовному суду (МУС). Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая во вторник на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы вышли из Совета по правам человека (ООН) и мы не вернемся в него до тех пор, пока не будет проведена настоящая реформа. По тем же причинам Соединенные Штаты не будут поддерживать и признавать МУС. В отношении Америки у МУС нет юрисдикции, прав и полномочий", - сказал он.

"Мы никогда не сдадим американский суверенитет неизбранным и подотчетным мировым бюрократиям. США управляются американцами. Мы отвергаем идеологию глобализма, и мы поддерживаем доктрину патриотизма. По всему миру государства должны бороться против угроз своему суверенитету - причем не только правительств государств мира, но также и против новых форм сдерживания и доминирования", - добавил Трамп.

10 сентября помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американское правительство введет санкции в отношении МУС и его сотрудников, если суд будет проводить расследования в отношении США и Израиля.