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Эрдоган заявил о необходимости расширить состав постоянных членов СБ ООН

Турецкий лидер задался вопросом, почему остальные государства не могут входить в Совбез на постоянной основе

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. ООН нуждается в реформе, в частности, в расширении состава постоянных членов Совета Безопасности. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник на открытии общеполитических дебатов высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Нужна комплексная реформа ООН. Почему остальные члены организации не могут быть в составе Совбеза и иметь постоянный статус? Сейчас только пять постоянных членов [СБ ООН], у которых есть право вето, занимаются решением вопросов мира", - сказал он.

Эрдоган заявил, что "массовые зверства" последнего времени в разных частях мира, в том числе в Палестине, "творились на глазах у ООН". "Эта ситуация, когда угнетаемые страны не могут возразить, только придает смелости угнетателям", - подчеркнул он.

В этом году общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходят с 25 сентября по 1 октября. В них принимает участие руководство 196 стран, включая глав государств и председателей правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление запланировано на 28 сентября.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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