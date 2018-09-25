США поддерживают предоставление автокефалии Украине

ТАСС, 25 сентября. Вашингтон поддерживает предоставление автокефалии украинской православной церкви. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт, опубликованном во вторник.

На пороге раскола. Что происходит с Церковью на Украине

"США уважают способность украинских религиозных лидеров и верующих следовать курсу на автокефалию в соответствии со своими убеждениями, - говорится в сообщении. - Мы уважаем Вселенского патриарха как голос религиозной толерантности и межконфессионального диалога".

Нойерт добавила, что США поддерживают "Украину и ее территориальную целостность". "Мы также поддерживаем Украину, в то время как она определяет свой собственный путь, принимает свои собственные решения и ассоциации, свободные от внешнего вмешательства", - отмечается в заявлении.

Православие на Украине

На Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата (МП). В стране также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.

В апреле этого года Петр Порошенко написал личное письмо патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию украинской православной церкви. Он также отметил, что к его обращению присоединились представители неканонических Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Константинопольский патриархат 7 сентября "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Священный синод РПЦ выразил в связи с этим "решительный протест и глубокое возмущение". В заявлении Синода указывается, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов" и ответные шаги Московского патриархата последуют в ближайшее время.