Эрдоган: сочинские договоренности Турции и РФ предотвратили насилие в Идлибе

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Соглашение Турции и РФ по сирийскому Идлибу помогло предотвратить кровопролитие и открыло путь к политическому урегулированию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник на открытии общеполитических дебатов высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Эрдоган отметил, что соглашение, подписанное на переговорах 17 сентября с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, позволило "предотвратить кровавые нападения в Идлибе, которые ранее имели место в других регионах республики". "Я верю, что это соглашение открыло путь к политическому урегулированию в Сирии", - сказал он.
Президент Турции добавил, что цель Анкары "полностью отчистить от террористов территорию Сирии: от Манбиджа до границы с Ираком."
"Я призываю все страны оказать поддержку поискам эффективного, справедливого и прочного политического решения, чтобы положить конец сирийскому конфликту, - добавил Эрдоган. - Я также хочу, чтобы государства продемонстрировали принципиальную позицию в отношении террористов". Он подчеркнул, что "те, кто направляет боевикам тысячи грузовиков и самолетов с оружием, позже сильно пострадают".
Россия и Турция договорились создать к 15 октября в провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Идлиб - это единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.
В этом году общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН проходят с 25 сентября по 1 октября. В них принимает участие руководство 196 стран, включая глав государств и председателей правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление запланировано на 28 сентября.